Kendi sattığı koleksiyonu satın aldı

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Bloomberg'in haberine göre, bir blok zincir platformunda NFT koleksiyonunu satışa sunan Melania Trmp'ın koleksiyonu 170 bin dolara alıcı bulmuştu. Satıştan elde edilen gelirle çocuklara "bilgisayar bilimi ve teknolojisine erişim" sağlanmasının amaçlandığı ifade edilmişti.

Ancak habere göre, alıcı ile koleksiyonu oluşturan kişi aynı kripto cüzdanına sahip çıktı. Durumun kendi koleksiynunu aldığı gibi görülmesi üzerine Melania Trump'ın sözcüleri açıklamada bulundu.

Açıklamada Trump'ın temsilcileri, ödemenin üçüncü taraf bir alıcı tarafından yapıldığını, ancak satın almanın, alıcının kimliğini gizli tutmak için projeyi başlatan adresten yapıldığını açıkladı.