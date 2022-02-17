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Melania Trump'ın NFT karmaşası: Kendi sattı, kendi satın aldı

ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump, bir blok zincir platformunda NFT koleksiyonunu satışa sunmuştu. Ancak koleksiyonu alan kişi Melania Trump’ın kendisi olabilir.

17.02.2022 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
Melania Trump'ın NFT karmaşası: Kendi sattı, kendi satın aldı
Kendi sattığı koleksiyonu satın aldı
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HABERTURK.COM

Bloomberg'in haberine göre, bir blok zincir platformunda NFT koleksiyonunu satışa sunan Melania Trmp'ın koleksiyonu 170 bin dolara alıcı bulmuştu. Satıştan elde edilen gelirle çocuklara "bilgisayar bilimi ve teknolojisine erişim" sağlanmasının amaçlandığı ifade edilmişti.

Ancak habere göre, alıcı ile koleksiyonu oluşturan kişi aynı kripto cüzdanına sahip çıktı. Durumun kendi koleksiynunu aldığı gibi görülmesi üzerine Melania Trump'ın sözcüleri açıklamada bulundu.

Açıklamada Trump'ın temsilcileri, ödemenin üçüncü taraf bir alıcı tarafından yapıldığını, ancak satın almanın, alıcının kimliğini gizli tutmak için projeyi başlatan adresten yapıldığını açıkladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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