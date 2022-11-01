AA

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Kayalık mevkisinde yer alan ve yapılış tarihi net olarak bilinmeyen Bayramören Tarihi Ahşap Köprüsü'nün yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Kesme taştan örülmüş üç ayak üzerine kütüklerin oturtulmasıyla oluşturulan ve kiremitle kaplı çatısı bulunan tarihi köprü, yaklaşık 4 metre genişliğe ve 40 metre uzunluğa sahip.

Karayolları Genel Müdürlüğünce 2002 yılında aslına uygun restore edilen ahşap köprü, yaya ulaşımında kullanılıyor. Köprü, yöreye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu, AA muhabirine, köprünün ilk günkü gibi bölge insanına hizmet verdiğini söyledi.

Melan Çayı'nın iki yakasındaki köylere ve arazilere giden vatandaşların köprüyü kullandığını anlatan Muratoğlu, "Bu köprümüz, ayaklarında hemen hemen hiç çivi kullanılmadan yapılmış. Ağaç kamalarla, tomruklar ve kereste kısmı, ayaklara tamamen sabitlemiş bir köprü." dedi.

İlçe turizmine katkı sağlayan köprünün farklı bölgelerden ziyaretçi çektiğini dile getiren Muratoğlu, ziyaretçilerin tarihi köprüde fotoğraf çektirdiğini ifade etti.

Muratoğlu, tarihi ahşap köprünün yıllardır Melan Çayı'nın yükselen debisine dayandığını belirterek, köprüyü ziyaret edenlerin hayranlıklarını gizleyemediğini sözlerine ekledi.