Meksika’nın Kamu Güvenliği Bakanlık Sekreteri Omar Garcia Harfuch'a silahlı saldırı

AA

Meksika basınındaki haberlere göre, Harfuch, başkent Meksiko'ya bağlı Lomas de Chapultepec semtindeki Paseo de la Reforma caddesinde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Harfuch'a yönelik saldırının yerel saatte 06.38'de meydana geldiğini aktararak "Hastanede tedavi altına alındı. Kendisi iyi ve hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıda ölenler ve yaralananlar var, ayrıca birkaç tutuklama var. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise Harfuch'a yönelik saldırıya karışan 12 kişinin tutuklandığı, olayın sorumlularının bulunması için çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ülke basınında, 30 kişinin katıldığı saldırının el bombaları ve uzun namlulu silahlarla yapıldığı, Harfuch'a 3 kurşun isabet ettiği kaydedildi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, açıklamasında, saldırıda ölümlerin olduğuna ve olayın soruşturma sürecini bekleyeceklerine işaret ederek "Evet saldırıda ölenler var. Tüm bunların şüphesiz Meksiko'da ve ülkede yaşanan çalışmalarla ilgisi var." dedi.