Meksikalı çiftçiler ile güvenlik kuvvetleri arasında "baraj suyu" çatışması

AA

Milletvekili Mario Mata Carrasco tarafından sosyal medyada yayınlanan bir videoda, güvenlik kuvvetlerinin Chihuahua eyaletinde yaşanan protestoya göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği görülüyor.

ABD'nin Teksas eyaletinin yakınındaki Las Virgenes Barajı’nda yaşanan çatışmada çiftçiler mahsulleri için suya ihtiyaçları olduğunu dile getiriyor.

Eyalet hükümeti, konuyla ilgili nihai karar verilene değin ABD'ye suyun salıverilmesinin durdurulduğunu açıklarken, Meksika Ulusal Su Komisyonu çiftçilerin ürünleri için yeterli miktarda su bulunduğunu ve suyun ABD'ye salıverilmesinin sürdüğünü belirtti.

Meksika'nın ABD'ye su verme yükümlülüğü dolayısıyla ülkede daha önce de protesto ve çatışmalar yaşanmıştı.

Şubatta çiftçiler, sınır kasabası Ojinaga yakınlarındaki bir barajı ele geçirmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, şubatta yaptığı açıklamada, çiftçiler ve ABD'ye geri ödemeler için yeteri miktarda su bulunduğunun altını çizerek, "Uluslararası bir çatışma istemiyoruz. Bir antlaşma imzaladıysak ona uymak zorundayız." demişti.

Protestocular, martta, araçları ateşe vererek yolları kapatmış ve eyaletteki La Boquilla Barajı’nda protesto düzenlemişti.

- Çiftçiler endişeli

Anlaşma uyumluluklarını denetleyen Uluslararası Sınır ve Su Komisyonuna göre, Meksika, ABD'ye her beş yılda bir olmak üzere 2,1 milyar metreküp su vermekle yükümlü. ABD de buna karşılık Meksika'ya batıdaki su kaynaklarından daha fazla su veriyor.

Mevcut beş yıllık döngüde Meksika, 2015 ile 2017 arasında ödemelere devam etti. Fakat, Obrador'un göreve başladığı 2018'den itibaren Meksika, daha az su vermeye başladı. Obrador yönetiminin 24 Ekim'e kadar 512 milyon metreküp suyu ABD'ye vermesi gerekiyor. Söz konusu ödeme ise Meksika'daki baraj suları aracılığıyla yapılıyor.

Bölgedeki çiftçiler ise suyun ABD'ye verilmesi halinde su yetersizliği ile karşı karşıya kalacaklarını belirtiyor.