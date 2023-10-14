Kısmi tutulmanın başlamasından 1 saat 20 dakika sonra Ay, doğrudan Güneş'in önüne geçerek ateş çemberini oluştururken, yerel saatle 09.36’da başlayan tutulma, 12.51’de sona erdi.

BİR SONRAKİ TUTULMA 2052'DE

Öte yandan, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından yapılan açıklamada, tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın iyonosfer adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sonda roketi fırlatıldığı belirtildi.

Meksika’da son Güneş Tutulması 29 yıl önce, 10 Mayıs 1994’te gerçekleşmişti. Bir sonraki tutulma ise 2052 yılında olacak.