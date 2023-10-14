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        Haberler Yaşam Halkalı Güneş tutulması başladı! Tutulma bu sabah başkent Mexico City’de gerçekleşti! - Güncel haberler

        Meksika’dan gözlemlenebilen halkalı Güneş tutulması bu sabah başkent Mexico City’de gerçekleşti

        Merakla beklenen halkalı Güneş tutulması başladı. Türkiye'den izlenemeyecek tutulma Meksika'nın başkenti Mexico City'de gözlemlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 23:05 Güncelleme: 14.10.2023 - 23:07
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        Bir sonraki 29 yıl sonra izlenecek
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        Kısmi tutulmanın başlamasından 1 saat 20 dakika sonra Ay, doğrudan Güneş'in önüne geçerek ateş çemberini oluştururken, yerel saatle 09.36’da başlayan tutulma, 12.51’de sona erdi.

        UZMANLAR UYARDI

        Yetkililer, güneş tutulması sırasında güneşe çıplak gözle direkt olarak bakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

        BİR SONRAKİ TUTULMA 2052'DE

        Öte yandan, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından yapılan açıklamada, tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın iyonosfer adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sonda roketi fırlatıldığı belirtildi.

        Meksika’da son Güneş Tutulması 29 yıl önce, 10 Mayıs 1994’te gerçekleşmişti. Bir sonraki tutulma ise 2052 yılında olacak.

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        #meksika
        #Halkalı güneş tutulması
        #haberler
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