Meksika, ABD'li silah üreticilerine dava açtı

Reuters

Aralarında Smith & Wesson Brands, Barret Firearms Colt’s Manufacturing, Glock Inc, Sturm Ruger&Co gibi ‘‘silah endüstrisinin’’ önde gelen firmalarının bulunduğu ve birçok küresel oyuncunun adını geçtiği davada, şirketler, yasa dışı silah kaçakçılığına teşvik etmekle suçlanıyor.

Dava, Meksika’nın yıllardır çete şiddetini körüklemekle suçladığı ABD’nin silah endüstrisine baskı yapmak için attığı en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, gazetecilere verdiği demeçte, Meksika’nın ABD merkezli silah üreticilerinden tahmini 10 milyar dolarlık tazminat istediğini söyledi.

Şirketler, Reuters’ın yorum talebine hemen cevap vermezken aralarından biri suçlamaları reddetti.

Silah endüstrisinin Amerika merkezli bir ticaret birliği olan NNS (Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı)’ndan yetkili bir kişi açıklamasında ‘‘Meksika hükûmeti kendi sınırları içindeki yaygın suç ve yolsuzluktan sorumludur.’’ ifadesini kullandı. Yetkili, sorumluğu silahların yasa dışı ticaretini aktif olarak kolaylaştırmakla suçladığı Meksika’daki kartellere yöneltti.

Georgia Eyalet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör olan Timothy Lytton, "Silah endüstrisini ve özellikle imalatçıları pazarlama, dağıtım ve satış uygulamaları hakkında nasıl düşündüklerine dair kayıtları ifşa etmek için bir miktar ilerleme kaydeden çabalar var" ifadelerini kullandı.

Profesör, Meksika’dan gelen bu adımın silah endüstrisinin dev oyuncularını, uygunsuz pazarlama iddiaları ve prosedürler nedeniyle faaliyetlerini açıklamada daha şeffaf olmaya zorlayabileceğine dikkat çekiyor.

BENZER DAVALAR ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Meksikalı yetkililer, güncel olarak faaliyet göstermeyen ve feshedilen ABD merkezli şirket Remington Arms’ın, 2012 yılında, ABD’nin Connecticut eyaletinde Sandy Hook okul katliamına katkıda bulunduğuna yönelik davaları örnek gösterdi.

Rakamlar, ABD'den Meksika'ya her yıl 500,000'den fazla silahın kaçırıldığını ve bunların yüzde 68'inden fazlasının söz konusu firmalar tarafından yapıldığını gösteriyor.

Meksika son yıllarda rekor düzeyde cinayet oranıyla karşı karşıyayken Meksika’ya kaçırılan silahların en az 17 bininin cinayetten sorumlu olduğu belirtiliyor.

Meksikalı yetkililer, davanın çözülmesinin uzun sürmesini beklemelerine rağmen, davanın lehlerine sonuçlanacağından emin olduklarını vurguladı. Davanın ABD, hükûmetini hedef almadığına da dikkat çekilirken Biden yönetiminin, silah kaçakçılığı ile mücadelede Meksika ile birlikte çalışmaya istekli olduğuna inandıklarını da söylediler.