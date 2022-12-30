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Haberler Sağlık Son dakika: Meksika’da yarasa tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti - Haberler

Meksika’da yarasa tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti

Meksika’da yarasa tarafından ısırılan 3 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 30.12.2022 - 09:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meksika’da yarasa tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Yarasa tarafından ısırılan çocuk öldü
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İHA

Meksika'nın Oaxaca eyaletine bağlı Palo de Lima köyünde, yaşları 2, 7 ve 8 olan üç kardeş yarasa tarafından ısırıldı.

Oaxaca Eyaleti Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yarasa tarafından ısırıldıktan sonra kuduz şüphesi ile hastaneye kaldırılan üç kardeşten 7 yaşındaki çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Diğer iki kardeşin tedavisine ise devam edildiği fakat 8 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu ve mekanik vantilatöre bağlandığı ifade edildi. Bebeğin ise, çocuk hastalıkları servisinde tutulduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, kuduz hastalığından şüphelenilen ve su korkusu belirtisi gösteren çocuklara kesin teşhis konulması için laboratuvar sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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