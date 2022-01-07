Meksika’da valiliğe 10 cansız beden bulunan araç bırakıldı

Meksika’nın Zacatecas eyaletinde Valilik binası önünde terk edilmiş bir araçta 10 kişiye ait cansız beden bulundu.

Olayın ardından açıklama yapan Vali David Monreal, 2 kişinin gözaltına alındığını söyleyerek, “Buraya gelerek, aracı bina önünde terk ettiler. Görünüşe göre dövülmüşler” dedi.

Meksika Güvenlik Bakanlığı da olayı doğrularken, olaya ilişkin geniş geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ülkenin Zacatecas eyaletinde cesetlerin sokak ortasında bırakıldığı çete savaşları sık sık yaşanıyor.