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Meksika’da havai fişek gösterisinde patlama: 12 yaralı

Meksika’da bir kilisenin bahçesinde yapılan havai fişek gösterisi sırasında yaşanan patlamada 12 kişi yaralandı

Giriş: 12.12.2022 - 23:34 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika’da havai fişek gösterisinde patlama: 12 yaralı
İHA

Meksika’nın Queretaro şehrindeki bir kilisede düzenlenen dini törende havai fişek gösterisi sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlamada 12 kişi yaralandı. Kilise binasında ve çevredeki 10 araçta da hasar oluştu.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunda yüzde 80 yanık bulunan 1 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri ve sivil savunma yetkilileri, olayın kontrolsüz havai fişek kullanımı sebebiyle gerçekleştiğini bildirdi. Güvenlik güçleri ise kilisenin gösteri için gerekli izinleri almadığını belirterek, kilisede bulunan tüm havai fişeklere el koydu.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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