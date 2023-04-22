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Meksika’da yangın otoparka sıçradı: 20 araç küle döndü

Meksika’nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin başkenti Hermosillo’da çalılık alanda çıkan yangının bir otoparkta sıçraması sonucu 20 araç küle döndü.

Giriş: 22.04.2023 - 13:18 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika’da çalılıklarda çıkan yangın otoparka sıçradı: 20 araç küle döndü
İHA

Meksika'da Hermosillo şehrinin kırsal bir bölgesindeki çalılık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yakınlarda araç deposu olarak kullanılan bir otoparka sıçradı.

Alevler sebebiyle otoparkta bulunan en az 20 aracın tamamen yanarak küle döndüğü bildirildi. Hermosillo İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre çıkan yangına 40 itfaiyeci ve çok sayıda yangın söndürme aracı ile müdahale edildiği ve 16 hektarlık çalılık alanın zarar gördüğü bildirildi. Hermosillo şehri yerel yetkilileri yangının 5 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındığını belirtirken, yangın sırasında çıkan duman nedeniyle yakınlardaki bir üniversitenin tahliye edilmek zorunda kaldığını ifade etti.

Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde alevler arasında kalan bazı araçlarda patlama meydana geldiği görüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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