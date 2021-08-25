Meksika, uluslararası ödüllü 5 Afgan kadınını ülkeye kabul etti

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve beraberindeki heyet, Afgan kadınları Meksiko'daki havalimanında karşıladı.
Bakan Ebrard, Afgan kadınlarla beraber düzenlediği basın toplantısında, bu kadınlara, sunulacak opsiyonlar arasından yapacakları seçime göre göçmen statüsü vereceklerini belirterek, "Afganistan'da olanlardan çok uzak olabiliriz fakat insani nedenler, değerlerin korunması ve bugün biz Meksikalıları tanımlayan sebeplerdir. Meksika'da olmaları için onlara taahhüt verdik." ifadesini kullandı.
Twitter hesabından da kadınlarla fotoğraf paylaşan Ebrard, "Afganistan'dan ilk başvuruları almaya başladık, Meksika'ya hoş geldiniz." dedi.
İnsan Hakları Müsteşarı Martha Delgado da burada yaptığı konuşmada, ülkeye kabul edilen Afgan kadınların, uluslararası ödüllü tıbbi solunum cihazlarının üretimine katkı sunan, robotik ekibinin bir üyesi olduğunu söyledi.
Kadınların "insani vize" alabileceklerini vurgulayan Delgado, "Bu dayanışma geleneği doğrultusunda ve Meksika hükümetinin feminist dış politikasına uygun olarak, onları Meksika'ya getirmemizi sağlayacak güvenli bir geçiş olması için çeşitli diplomatik çalışmalar yürüttük." şeklinde konuştu.
İsmi açıklanmayan Afgan kadınlardan biri de basına yaptığı açıklamada, ülkelerinde Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından Afganistan kadınlarının bir kez daha birçok zorlukla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, "Siz sadece hayatımızı değil, gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimizi de kurtardınız. Hayatta olduğumuz için ve hikayemizin Taliban'dan dolayı üzücü şekilde bitmeyeceği için Allah'a şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.
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