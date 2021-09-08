Meksika'da Yüksek Mahkeme, kürtajı "suç" olmaktan çıkardı

AA

Meksika basınında çıkan habere göre, Yüksek Mahkeme, hamileliğin ilk aşamasında kürtaj yaptıran kadınların cezalandırılmasını suç sayan yasayı Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

Oy birliğiyle alınan karar gereği, gönüllü kürtaj yapan veya kürtaj yaptıran kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla çarptırılan 196. madde geçersiz kılındı.

Karar, ülkede tarihi olarak değerlendirilirken Yüksek Mahkeme'nin kürtaj kararının Meksika'nın diğer eyaletlerinde de emsal teşkil edebileceği belirtildi.

Meksika'da 32 eyalet içerisinde sadece Meksiko, Oaxaca, Hidalgo ve Veracruz'ta kürtaj suç olarak kabul edilmiyor.