Meksika suçlanan devlet görevlilerini ABD’de yargılatmak istemiyor

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, konuya ilişkin açıklamasında, "Yasalarımıza göre suçlu olanlar diğer ülkelerde değil, Meksika'nın yasaları çerçevesinde yargılanacak ve hukuki süreç burada sonuçlanacak." ifadesini kullandı.
Meksika'nın ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin (DEA) direktörü ve ajanlarını kovmakla tehdit ettiği iddialarına ilişkin Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "Kimseyi tehdit etmiyoruz, bize bilgi verilmesini istiyoruz. İki ülke arasındaki iş birliği anlaşmalarına saygı duyulmasını istiyoruz." dedi.
ABD'de, eski Meksika Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos hakkında "kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla açılan dava düşürülmüştü.
Davaya bakan Federal Savcı Seth DuCharme, Meksika yönetiminin eski Bakanın yargılanmasının iki ülke arasındaki adli iş birliğini zedeleyeceğine ilişkin uyarısının ardından Başsavcı William Barr'ın kararıyla suçlamaların geri çekildiğini belirtmişti.
Savcı DuCahrme, "ABD, iki ülke ilişkilerini iş birliğine dayalı sürdürmenin kamu yararı açısından söz konusu davayı sürmekten daha yerinde olacağını değerlendirmektedir." ifadesini kullanmıştı.
Eski Bakan, 15 Ekim'de ailesiyle Los Angeles'a geldiğinde DEA’nin talebi üzerine gözaltına alınmıştı.
Savcılık, Cienfuegos hakkında hazırladığı iddianamede, eski Bakanın görev yaptığı 2012-2018 yıllarında "H-2" adı verilen uyuşturucu şebekesinin ABD'ye yasa dışı yollardan uyuşturucu madde sokmasına ve bu ticaretten elde edilen kara paranın aklamasına yardımcı olduğunu ileri sürmüştü.
Cienfuegos'un suçlu bulunması halinde en az 10 yıl hapisle cezalandırılması bekleniyordu.
Dışişleri Bakanı Ebrard, ABD Başsavcısı Barr ile yaptığı görüşmede Washington yönetiminin Cienfuegos'u yargılaması halinde iki ülke arasında adli iş birliğini sürdüremeyecekleri uyarısında bulunmuştu.
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