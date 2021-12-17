Meksika Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

Meksika Merkez Bankası, faiz oranını beklentilerin üzerinde artırdı.

Banxico'dan yapılan açıklamada, politika faizini oranının yüzde 5.00'ten yüzde 5.50'ye çıkarıldığı belirtildi. Beklenti, faizin 25 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Böylece banka üst üste beşinci faiz artırımını gerçekleştirdi.