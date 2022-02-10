Meksika-İspanya ilişkilerinde diplomatik gerginlik

İspanya Hükümeti, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Obrador'un İspanya ve İspanyol şirketlerini hedef alan suçlamalarını "kesin bir dille reddettiğini" belirtti.
Meksika ile ikili ilişkileri "İspanyolların ve Meksikalıların istediği gibi karşılıklı saygıya dayalı yürütmek ve daha da güçlendirmek istediğini" vurgulayan İspanya Hükümeti, "İspanya ve Meksika'nın, ekonomik, dil, tarih, kültürel ve insani derin bağlardan oluşan stratejik bir ortaklığı vardır. Meksika'da 175 bin İspanyol, İspanya'da da 30 bin Meksikalı yaşamaktadır." ifadesini kullandı.
Meksika'daki ikinci büyük yatırımcı ülkenin İspanya (70 milyar avrodan fazla) olduğu, 7 binden fazla İspanyol şirketin bu ülkede faaliyet gösterdiği belirtilirken, Meksika'nın da İspanya'da 25 milyar avroluk yatırımı olduğu kaydedildi.
Obrador, devlete ait petrol şirketi Pemex'in Başkanı Octavio Romero Oropeza ile geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, İspanya ile ilişkilerin iyi olmadığını ve diplomatik iletişimi "beklemeye" almanın İspanya ve Meksika halklarının çıkarına olacağını söylemişti.
MEKSİKA, "BİZİ YAĞMALADILAR" DEMİŞTİ
Meksika Devlet Başkanı, kendinden önceki hükümetlerin İspanyol şirketleriyle gizli anlaşmalar yaptığını ileri sürerek, "Bizi yağmaladılar." ifadesini kullanmıştı.
Obrador, devlet başkanı olmasından bu yana İspanya ile ilişkilere mesafe koyarken, Amerika kıtasının fethi sırasında işlenen suçlar için "İspanyol Devletinin tarihsel sorumluluğunu kabul etmesini" ve "uygun özürleri veya siyasi tazminatı karşılamasını" talep ediyor.
Obrador'un tutumu, Meksika'da önemli yatırımları olan İberdrola, Repsol ve OHLA gibi İspanyol enerji şirketlerinin bu ülkedeki geleceğini tehdit ediyor.
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