Meksika Ligi takımlarından Veracruz, çok büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.Kulüp sahibi Diego Bartolotta, futbolu bırakan Wesley Sneijder ve Djibril Cisse'yi ikna etmeye çalıştıklarını açıkladı.

"SNEIJDER VE CISSE'NİN MENAJERİNİ ARIYORUZ"

Transferler için umutlu olduğunu söyleyen Bartolotta, "Sneijder ve Cisse'nin menajerlerini arıyoruz. İki oyuncu da hala verimli olabilecek bir seviyede. Dünyaca ünlü bir isim arıyoruz, yani ligi "dağıtacak" bir şey. Beklentilerimiz yüksek, Sniejder ve Cisse futbola geri dönmek istiyorsa gelebilir." dedi.

Arjen Robben iddialarına da yanıt veren kulüp sahibi, "Gerçek şu ki; Robben, ödeyemeyeceğimiz bir ücrete sahip ve gelişine hazır değiliz. Sneijder ve Cisse'nin durumunda ise ekonomik yönden bir problem yok, oynamak istemeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.