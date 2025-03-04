Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan ABD'ye yanıtı:"Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz" | Dış Haberler

        Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan ABD'ye yanıtı:"Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz"

        Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 07:32 Güncelleme: 04.03.2025 - 07:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meksika'dan ABD'ye: Sabırla bekleyeceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD yönetiminin Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararına ilişkin, "Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirmesine değindi.

        Sheinbaum, "Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz. Belirsizlik yaratmayalım. Bu ABD hükümetinin alacağı bir karardır ve bu çok önemli. Ilımlı, sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor. A planı, B planı, C planı ve D planımız var, kimse endişe etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

        Güvenlik güçlerinin, fentanil ve uyuşturucu örgütlerine yönelik operasyonlarını grafik üzerinden anlatan Sheinbaum, "Meksika, üzerine düşeni yaptı. Bu ay işbirliği ve koordinasyon açısından iyi geçti. Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente, Washington'a giderek güvenlik toplantıları ve ticaret ile ilgili toplantılar yaptı ve bu çok iyi geçti." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yarın başlayacağını bildirmişti.

        Trump, karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da başlayacağını belirterek, "Ancak daha da önemlisi, yarın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        Trump: Rus gazına daha çok para harcadılar
        Trump: Rus gazına daha çok para harcadılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstenen ceza belli oldu
        İstenen ceza belli oldu
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Habertürk Anasayfa