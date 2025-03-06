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        Haberler Dünya Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan ABD'ye gümrük vergisi tepkisi: "Hiçbir ülkeye teslim olmayacağız" | Dış Haberler

        Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan ABD'ye gümrük vergisi tepkisi: "Hiçbir ülkeye teslim olmayacağız"

        Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararına tepki gösterdi ve hiçbir ülkeye teslim olmayacaklarını vurguladı. Sheinbaum, "Meksika için son derece kritik bir dönemden geçiyoruz. Gerekirse egemenlik ve saygınlık çerçevesinde başka ticaret ortakları aranacak." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 08:46 Güncelleme: 06.03.2025 - 08:46
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        Meksika'dan ABD'ye tepki
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        Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin, "Gerekirse egemenlik ve saygınlık çerçevesinde başka ticaret ortakları aranacak." dedi.

        Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını değerlendirdi.

        Sheinbaum, ülkesinin son derece belirleyici bir noktada olduğunu belirtti.

        Meksika'nın hiçbir ülkeye teslim olmayacağını vurgulayan Sheinbaum, "Pazar gününe kadar bu süreçte neler olacağına bağlı olarak, Meksika için son derece kritik bir dönemden geçiyoruz. Gerekirse egemenlik ve saygınlık çerçevesinde başka ticaret ortakları aranacak." diye konuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesine de değinen Sheinbaum, "Eğer mevcut koşullar değişmezse, Kanada ve diğer ülkelerle yeni işbirlikleri oluşturacağız. Tarifeler yürürlükte kalırsa, biz de ülkemizin geleceği için önemli kararlar almak zorundayız. Bunlar kritik kararlar. Çünkü Meksika'nın egemenliğini ve bağımsızlığını savunmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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