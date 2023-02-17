AA

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Obrador, Peru'daki hükümetin "gayrimeşru" olduğunu savunarak, Pasifik İttifakı başkanlığını Peru'ya devretmeyi reddetti.

Obrador, "Dış İlişkiler Bakanlığına, Rio Grubu üyelerine ne yaptığımızı bildirmesi için gerekli talimatı verdim çünkü (başkanlığı) gayrimeşru olduğunu düşündüğüm bir hükümete devretmek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun teknik bir darbe ve yasa dışı şekilde görevden uzaklaştırıldığını söyleyen Obrador, Pasifik İttifakı başkanlığını başka bir ülkeye teslim edecek bir yol aradığını belirtti.

Obrador, Rio Grubu üyeleriyle bu durumu istişare edeceğini kaydederek, "Başkanlığı devredin derlerse gereğini yaparız ama görüşmeyi ben yapacağım, darbeyi meşrulaştırmak istemiyorum, özgürlüklere, insan haklarına aykırı bir durum var." değerlendirmesinde bulundu.

PERU'DAN TEPKİ

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ise Obrador'a tepki göstererek, "Bu yılın ocak ayında Meksika'nın Pasifik İttifakı başkanlığını bize devretmesi gerekiyordu ancak Meksika Devlet Başkanı siyasi durumu nedeniyle bunu yapmak istemiyor, bu karar, ittifaka zarar veriyor." şeklinde konuştu.

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınmasından bu yana Meksika-Peru diplomatik ilişkilerinde gerginlikler yaşanıyor.

Meksika, Kongrenin Castillo'yu yasa dışı ve antidemokratik şekilde görevden aldığını gerekçe göstererek, mevcut Peru hükümetini meşru kabul etmiyor.

Fotoğraf: AP

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