Meksika Devlet Başkanı Obrador Kovid-19 salgınına rağmen seyahatlerine başlıyor

AA

Meksika'da iki aydır süregelen sosyal mesafe önlemleri sırasında salgının ekonomiye etkisinden rahatsız olduğunu dile getiren ve kilit öneme sahip projeleri durdurmayı ısrarla reddeden Obrador, mart ayından bu yana ilk planlı seyahatinde sahil kenti Cancun'a gidecek.

Burada Yucatan Yarımadasındaki turistleri taşıması öngörülen Maya Treni projesinin ilk etabını açması planlanan Obrador, yaptığı açıklamada, "Dikkatli olacağım. Hava yolu şirketi maske takmamızı isterse takacağım." dedi.

Doktorların tavsiyesi üzerine Cancun'dan başkente kara yoluyla dönmeyi planlayan Obrador, dönüş yolunda da trenin güzergahında yer alacak bazı şehirleri ziyaret edecek.

Meksika Devlet Başkanı buralardaki programlarına katılımı 50 kişiyle sınırlacağını ve sağlıklı mesafeyi koruyacağını dile getirdi.

Obrador'un katıldığı etkinliklerde kalabalıkların kendisine yaklaşmasına izin verdiği, salgından önce, hatta vakaların görüldüğü mart ayı sonunda bile ülke içinde seyahat ederek destekçileriyle el sıkıştığı ve sarıldığı görülüyordu.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, sosyal mesafe önlemlerinin uygulandığı iki ay boyunca hem bu önlemlerin gerekliliğine hem de işe dönmenin aciliyetine ilişkin mesajlar vermişti.

Bölgede su kaynakları ve vahşi hayatı tehdit edeceği eleştirilerine maruz kalan Maya Treni'nin, 80 bin kişiye iş imkanı sağlaması ümit ediliyor.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 8 bin 597 kişi hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayısı da 78 bin 23.