Obrador Covid-19 sürecini anlattı: Kısa süre bayıldım

Obrador, normalde kalp sorunları yaşadığını ancak bu sefer hastalığından "kalbinin etkilenmediğinin" altını çizdi.

Obrador, Yucatan eyaletindeki Merida kentinde askeri yetkililerle yaptığı görüşme sırasında Covid-19'a bağlı "aniden tansiyonu düştüğü için kısa süreliğine baygınlık geçirdiğini" belirtti.

2021'den bu yana iki kez Kovid-19'a yakalanan 69 yaşındaki Obrador, 2013'te kalp krizi geçirmişti.

Evinde karantinada olduğunu ifade eden Obrador, sağlığına kavuşana kadar günlük basın toplantılarının İçişleri Bakanı Adan Augusto Lopez Hernandez tarafından yapılacağını söyledi.