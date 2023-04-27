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Meksika Devlet Başkanı Obrador, Covid-19 nedeniyle "kısa süreliğine bayıldığını" belirtti

Meksika Devlet Başkanı Obrador, Covid-19'a bağlı "aniden tansiyonu düştüğü için kısa süreliğine baygınlık geçirdiğini" açıkladı

Giriş: 27.04.2023 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika Devlet Başkanı Obrador, Covid-19 nedeniyle
Obrador Covid-19 sürecini anlattı: Kısa süre bayıldım
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, toplantı sırasında Covid-19 nedeniyle "kısa süreliğine bayıldığını" söyledi.

Ulusal Saray tarafından yayımlanan video mesajında Obrador, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Obrador, Yucatan eyaletindeki Merida kentinde askeri yetkililerle yaptığı görüşme sırasında Covid-19'a bağlı "aniden tansiyonu düştüğü için kısa süreliğine baygınlık geçirdiğini" belirtti.

Ambulans helikopterle başkent Meksiko'ya götürüldüğünü söyleyen Obrador, sedyeyle taşınmadığını vurguladı.

Obrador, normalde kalp sorunları yaşadığını ancak bu sefer hastalığından "kalbinin etkilenmediğinin" altını çizdi.

Evinde karantinada olduğunu ifade eden Obrador, sağlığına kavuşana kadar günlük basın toplantılarının İçişleri Bakanı Adan Augusto Lopez Hernandez tarafından yapılacağını söyledi.

2021'den bu yana iki kez Kovid-19'a yakalanan 69 yaşındaki Obrador, 2013'te kalp krizi geçirmişti.

Obrador'a, 2022'de ise askeri hastanede kalp kateterizasyonu yapılmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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