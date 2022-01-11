Meksika Devlet Başkanı ikinci kez koronavirüse yakalandı

AA

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 1 yıl içinde ikinci kez Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Obrador, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a bulaştığımı sizlere bildirmek istiyorum. Hafif belirtiler göstermeme rağmen karantinada kalacağım ve hastalığı atlatana kadar sadece ofis işlerimi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Obrador, bu süre zarfında günlük basın toplantılarında ve çeşitli aktivitelerde kendisini İçişleri Bakanı Adan Augusto Lopez Hernandez'in temsil edeceğini bildirdi.

Başkan Obrador, 25 Ocak 2021 tarihinde yaptığı açıklamada Kovid-19'a yakalandığını belirtmişti.