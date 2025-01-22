Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Trump'a "Amerika Körfezi" yanıtı | Dış Haberler

        Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Trump'a "Amerika Körfezi" yanıtı

        ABD Başkanı Trump'ın birçok kez "Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadelerine Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan yanıt geldi. Sheinbaum, "Bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir." dedi. Öte yandan ABD'de ilk kez bir kararnamede Meksika Körfezi yerine "Amerika Körfezi" ifadesi kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.01.2025 - 14:31 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meksika'dan Trump'a yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" sözlerine ilişkin, "Bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir." dedi.

        Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD Başkanı Trump'ın Meksika Körfezi'ne ilişkin sözlerini değerlendirdi.

        ​​​​​​​Sheinbaum, "ABD'nin kıta sahanlığına karşılık gelen bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir." ifadesini kullandı.

        ABD ile göçmenler konusunda kısa sürede diyalog kurulmasını arzu ettiklerini dile getiren Sheinbaum, "Benim görevim, bu büyük halkın temsilcisi olmaktır. Bu nedenle ABD ile ilişkilerimizde eşitlik temelinde hareket edeceğiz ve her zaman ABD’de yaşayan Meksikalıları savunmaya devam edeceğiz. Diyalog ve işbirliği için zamanın geldiğine inanıyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        İLK KEZ BİR KARARNAMEDE "AMERİKA KÖRFEZİ" İFADESİ KULLANILDI

        ABD'de Meksika Körfezi'ne ilişkin tartışmalar sürerken, Florida Valisi Ron DeSantis, acil durum ilan ettiği kararnamede, Meksika Körfezi yerine "Amerika Körfezi" ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde, körfeze ilişkin ifadelerinden saatler sonra DeSantis, "Amerika Körfezi" atfının geçtiği kararname imzaladı.

        Acil durum ilan edilen kararnamede, "Amerika Körfezi üzerinde hareket eden bir alçak basınç alanı, 21 Ocak 2025 itibarıyla Florida'nın kuzeyine geniş çaplı etkili kış hava koşulları getirecektir." denildi.

        Böylelikle ABD'de ilk kez bir eyalet Trump'ın açıklamaları doğrultusunda "Meksika Körfezi" yerine "Amerika Körfezi" tanımını kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #meksika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa