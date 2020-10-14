Meksika'dan 321 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı siparişi

AA

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Devlet Başkan Andres Manuel Lopez Obrador'un İngiltere'den "AstraZeneca", ABD'den "Pfizer" ve Çin'den "CanSino Biologics" ile 146 milyon dozluk Kovid-19 aşısı satın alma anlaşması imzaladığını duyurdu.

Ebrard, 3 ülkeden yapılan koronavirüs aşısı siparişiyle Avrupa Birliği (AB),Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki diğer ülkelerle aynı koşullarda aşı arzını güvence altına aldıklarını belirtti.

Anlaşma kapsamında Meksika'nın şirketlere 321 milyon dolarlık ödemenin 159 milyon dolarını yaptığı, geri kalanını ise yıl sonuna kadar ödeyeceği kaydedildi.

Koronavirüs aşısının bulunması durumunda Meksika hükümeti, 2021'in sonuna kadar 116 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapmayı planlıyor.

Aşılama faaliyetleri kapsamında önceliğin sağlık çalışanlarıyla, ciddi sağlık sorunları bulunanlara tanınacağı ifade ediliyor.

Meksika 84 bin 400 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 4'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 825 bin 340 ile 9'uncu sırada yer alıyor.