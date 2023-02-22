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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 7 patlama meydana geldi

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 7 patlama meydana gelmesi ile bu yıl yaşanan patlama sayısı 136'ya ulaştı.

Giriş: 22.02.2023 - 08:34 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 7 patlama meydana geldi
Meksika'daki yanardağda 24 saatte 7 patlama
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İHA

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlamalar devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl'da son 24 saatte 7 patlama ile 149 kez gaz ve kül çıkışı gerçekleştiği belirtilerek, yanardağ ağzından çıkan küllerin havaya karışarak rüzgarın etkisiyle kuzeye doğru yayıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kuzeyde yer alan yerleşim yerlerinde hafif kül yağışı beklendiği bildirildi.

En son 18 Şubat'ta 7 patlamanın daha meydana geldiği yanardağda, 13 Şubat'ta ise 18 patlama kaydedilmişti. Bugün yaşanan patlamalarla birlikte Popocatepetl Yanardağı'nda bu yıl toplam 136 patlama yaşandı.

Popocatepetl Yanardağı'nda bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen ve geçtiğimiz yıl 113 patlama kaydedildi.

Manchester Üniversitesi bilim insanlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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