Meksika'daki bir striptiz kulübüne silahlı saldırı: 26 kişi hayatını kaybetti

29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mesika'nın Veracruz eyaletindeki Coatzacoalcos şehrinde, bir striptiz kulübüne silahlı kişilerin saldırması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti.
Caballo Blanco adındaki barda Salı gecesi gerçekleşen ve çete mensuplarının yaptığı düşünülen saldırıda en az 13 kişi ağır şekilde yaralandı.
Çarşamba günü bir açıklama yapan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, gerçekleşen saldırıyı 'korkunç' olarak nitelendirdi.
Federal yetkililerin saldırının yerel yetkililer ve organize suç çeteleri arasında bir anlaşmazlıktan kaynaklanıp kaynaklanmayacağını araştıracağını belirten Lopez Obrador, saldırganların gece kulübünün acil çıkış koridorlarını ateşe vermesiyle ölümlerin sayısının artttığını belirtti.
Saldırıdan kurtulanlar, barda çok yüksek sesle reggaeton müziği çaldığı için dansçıların ve barda eğlenenlerin çıkan yangını görene kadar saldırının farkına varmadığını söyledi.
Görgü tanıkları, saldırganların birkaç araç içinde mekana geldiğini, tüfekler ve silahlar ile güvenlik görevlilerini tehdit ettiklerini ve girişi kapadıklarını söyledi.
Yetkililer çok sayıda kişinin duman zehirlenmesinden öldüğünü ifade etti.
Saldırının ardından gece kulübünün girişi, yakınlarıyla ilgili haber almak isteyen insanlarla doldu.
Meksikalı lider Lopez Obrador aynı zamanda soruşturmadaki ilk bulguların bazı zanlıların bu yıl içinde gözaltına alındığını, ancak daha sonra salıverildiklerini gösterdiğini söyledi; bunun araştıralacağını ekledi.
Bu saldırı, ülkedeki şiddet sarmalıyla mücadele sözü veren Lopez Obrador'un Aralık ayında ülkenin başına geçmesinden beri gerçekleşen en kanlı saldırı oldu.
Salı gecesi gerçekleşen saldırı, Veracruz eyaletindeki şiddet zincirinin son halkası.
Veracruz eyaleti, uyuşturucu çeteleri arasındaki savaş ve siyasi yolsuzluk ile uzun zamandır şiddetli bir şekilde sarsılıyor.
Nisan ayında Veracruz'da bir başka barda meydana gelen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD'nin en büyük uyuşturucu tedarikçisi olan Meksika, ABD'nin uyuşturucu çetelerine savaş açtığı 2006 yılından beri ağır bir şiddet sarmalının içinde.
O zamandan bu yana 250 bin kişi öldürüldü. Geçen yıl hayatını kaybeden insanların sayısı 33 bin 753 oldu, bu ülke tarihindeki en yüksek rakam.
Bu yılın ilk yarısında ise 17 binden fazla kişi öldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!