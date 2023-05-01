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Meksika'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi öldü

Ölümcül trafik kazalarında dünya genelinde 7. sırada bulunan Meksika'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 01.05.2023 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi öldü
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 18 kişi öldü!
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Meksika'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Nayarit eyaletine bağlı Tepic-Puerto Vallarta kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, metrelerce derinlikteki vadiye yuvarlandı.

Kazada, 11'i kadın, 18 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı.

Nayarit Başsavcılığı, otobüsün, Jalisco'dan ayrılarak Guadalajara kentindeki Compostela kasabasına gittiğini bildirdi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Görüntülerde, otobüsün hurdaya döndüğü görülüyor.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (INSP) verilerine göre, Meksika, ölümcül trafik kazalarında dünya genelinde 7, Latin Amerika ülkeleri içinde ise 3. sırada bulunuyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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