Meksika'da yerli grubun demir yolu kapatma eylemi sürüyor

Sonora eyaletinde yer alan Vicam kentinde yaşayan Yaqui yerlileri, kentten geçen ve ABD sınırına kadar uzanan demir yolunda rayların üzerine engeller koyarak başlattıkları eylemi, hükümetin tepkilerine rağmen 2 haftadır sürdürüyor.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Yaqui yerlilerinin demir yolunu bloke etmesinin, art niyetli siyasetçiler ya da yabancılar tarafından manipüle edildiğini belirtti.
Eylemi sürdürenlerin, Yaqui Halkı için Adalet Komisyonunun kurulması amacıyla ağustos ayı başında kendisiyle görüşen grup üyeleri arasında olmadığını ifade eden Lopez Obrador, "Manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Bu tür durumlara, rüşvetçi siyasetçiler dahil oluyor." yorumunu yaptı.
Lopez Obrador, Adalet Komisyonunun başkanını muhalif Yaquilerle görüşmek üzere gönderdiğini söyledi.
- "Yaquilerin isteklerini görmezden gelmeyeceğiz"
Demir yolundaki eylemini kırmak için güç kullanılmasına karşı çıktığını vurgulayan Lopez Obrador, güç kullanmanın kolay çıkış yolu olduğunu ancak bunun sorunu çözmeye yardımcı olmayacağını kaydetti.
Meksika Devlet Başkanı, Yaquis topluluğunu, ülkenin en çok zulme uğrayan yerli grubu olarak tanımlayarak, "İsteklerini görmezden gelmeyeceğiz, diyalog ve uzlaşma arayışındayız." dedi.
Pek çok Yaquis, geçmişte gaz kanallarının, su boru ve demir yolu hatlarının kendilerine danışılmadan veya projelerden çok fazla fayda sağlamadan topraklarından geçmesine tepki gösteriyor.
Adalet Komisyonu, yoksul Yaqui toplulukları için konut, kalkınma projeleri ve daha fazla söz hakkı sözü vermişti.
Sanayi Odaları Konfederasyonunca geçen hafta yapılan açıklamada, yerlilerin demir yolunda ulaşımı bloke etmesinin, "halkın ihtiyaç duyduğu malların ve tarım, sanayi ve ülkenin ithalat ile ihracatı için gerekli olan girdilerin taşınmasını engellediği" vurgulanmıştı.
Yerliler, 13-25 Temmuz'da da benzer bir eylem yapmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!