Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Meksika'da yaklaşık 2 bin banka hesabı uyuşturucu karteli bağlantısı nedeniyle donduruldu

Meksika'da bir uyuşturucu karteline ait 1 milyar dolardan fazla paranın hareketleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 1937 kişi ve şirketin banka hesapları donduruldu.

03.06.2020 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika'da yaklaşık 2 bin banka hesabı uyuşturucu karteli bağlantısı nedeniyle donduruldu
AA

Kara para aklamayı önleme kurumu Meksika Finansal İstihbarat Biriminden yapılan açıklamada, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesiyle iş birliğinde "Mavi Sabır Otu Operasyonu"nun düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda, "Yeni Nesil Jalisco Karteli"ne (CJNG) ait yaklaşık 1,1 milyar dolarlık banka hesabının hareketleriyle bağlantısı olduğu düşünülen 1770 kişi ve 167 şirketin belirlendiği kaydedildi.

Kartelin liderleri, maliyecisi, akrabaları, avukatları ve "bu organize suç grubunun yasa dışı faaliyetlerinden çıkar sağlamak için yolsuzluğu kullanan kamu çalışanları"nın soruşturmaya dahil edildiği ifade edilen açıklamada, yurt içinde yapılmış binlerce şüpheli işlemde yaklaşık 666 milyon doların taşındığının saptandığı aktarıldı.

Açıklamada, şüpheli 330 milyon dolarlık uluslararası transfer ve 137 milyon dolarlık nakit işleminin de yapıldığının belirlendiği kaydedildi.

Operasyon, adını kartelin faaliyet gösterdiği Jalisco eyaletinde çokça tüketilen bir içkinin yapımında kullanılan Mavi Sabır Otu bitkisinden aldı.

Ülkenin büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli, Meksika güvenlik güçleri ve kamu görevlilerine yönelik saldırılardan sorumlu tutuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yer Elazığ: Hesabına yatan parayı görünce şoke oldu
Yer Elazığ: Hesabına yatan parayı görünce şoke oldu
Önce Trabzon sonra Sinop ve Artvin'de görüldü... Vatandaşlarda büyük korku
Önce Trabzon sonra Sinop ve Artvin'de görüldü... Vatandaşlarda büyük korku
Candan Erçetin'in bilinmeyen hastalığı
Candan Erçetin'in bilinmeyen hastalığı
Harun Tan paylaştı... Yürek burkan detay
Harun Tan paylaştı... Yürek burkan detay
Şişli'de silahla yaralama olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı
Şişli'de silahla yaralama olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir:
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir: "Burası dalış için önemli bir merkez olacak" - ÇANAKKALE
Başkentte sağlıkta normalleşme sürecinin ayrıntıları belli oldu
Başkentte sağlıkta normalleşme sürecinin ayrıntıları belli oldu
Bilecik'in, Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu belirlendi
Bilecik'in, Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu belirlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X