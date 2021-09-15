Meksika'da silahlı bir grup otele baskın yaparak 20 yabancıyı kaçırdı

Meksika basınında çıkan habere göre, San Luis Potosi eyaletine bağlı Matehuala kentindeki bir otele baskın yapan silahlı kişiler, 20 yabancıyı kaçırdı.

Eyalet Başsavcısı Federico Arturo Garza Herrera, bu kişilerin zorla götürüldüğünü tespit ettiklerini belirterek, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisler, silahlı grubun otele 3 minibüsle geldiğini, Venezuela ve Haiti uyruklu yabancıları alıkoyarak kayıplara karıştığını açıkladı.

Kaçırılan yabancıların kurtarılması için operasyon başlatıldı.