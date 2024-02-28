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        Haberler Dünya Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine bazı uçuşlar iptal edildi

        Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine bazı uçuşlar iptal edildi

        Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın 77 kez kül püskürtmesi üzerine bazı uçuşlar iptal edildi, "ikinci seviye" alarm verildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 12:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:26
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        Yanardağ 77 kez kül püskürttü, uçuşlar iptal edildi!
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        Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine bazı havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı.

        Foto:AA
        Foto:AA

        CNN'in haberine göre, Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi, Popocatepetl Yanardağı'nın 77 kez kül püskürtmesi üzerine gerekli önlemlerin alınması için "ikinci seviye" alarm verildiğini bildirdi.

        Dumanlar ve kül yağışı nedeniyle bazı havayolu şirketleri, başkent Mexico City'deki Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlarını iptal etti.

        Foto:AA
        Foto:AA

        Ulusal Sivil Koruma Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, yanardağdan yayılan duman ve kül yağışının şimdilik bölgeye yakın kentlerin sakinlerine herhangi bir risk oluşturmadığı ancak yanardağ faaliyetlerinin yakından izleneceği kaydedildi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #meksika
        #Yanardağ
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