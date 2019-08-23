Meksika'da mahkeme iki kişinin eğlence amaçlı kokain kullanımına onay verdi

23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meksika'da görülen bir davada yargıç, bir ilk olan kararda iki kişinin eğlence amaçlı kokain kullanmaya hakkı olduğuna hükmetti.
Konuyu mahkemeye taşıyan Suça Karşı Birleşen Meksika (MUCD) adlı kuruluşa göre, mahkeme iki zanlının kokain "bulundurmaya, taşımaya ve kullanmaya" hakkı olduğuna, ancak satma hakkı bulunmadığına hükmetti.
Ülkedeki "uyuşturucuya karşı savaşa" son vermek isteyen MUCD, kararı tarihi bir adım olarak tanımladı.
Kararın uygulamaya girmeden önce, bir üst mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.
MUCD, başkent Mexico City'deki mahkemenin ülkenin sağlık kuruluşu Cofepris'e davayı açan iki kişiye kokain kullanma yetkisi verme talimatı gönderdiğni söyledi.
Bir Cofepris yetkilisi ise, AFP Haber Ajansı'na yaptıı açıklamada, Mayıs'ta alınan mahkemenin kararını engellemek için gerekli adımları attıklarını söyledi. Yetkili böyle bir yetki vermenin kuruluşun yasal yetkisini aştığını da vurguladı.
Karar, bir yargıçlar heyetinin incelemesinin ardından yürürlüğe girebiliyor. Karar onaylanırsa bile, sadece davayı açan ve kimlikleri açıklanmayan iki kişi için geçerli olacak.
MUCD ise, kararın "Meksika'nın güvenlik kaynaklarını ve yeniden yönlendirmesi ve kamu sağlığı alanında daha iyi adımlar atması adına alternatif uyuşturucu politikaları bulunması mücadelesinde bir diğer adım" olduğunu söyledi.
Meksika uzun süredir, uyuşturucu kartellerinden kaynaklanan şiddet olaylarıyla mücadele ediyor ve ülkede her yıl binlerce kişi uyuşturucu kaynaklı şiddet olaylarında ölüyor.
Geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak, uyuşturucu bağlantılı cinayetlerin sayısı 33.841'e yükselmişti.
Meksika Yüksek Mahkemesi, daha önce bireysel başvurularda eğlence amaçlı esrar kullanımına onay vermişti.
Geçen yıl Aralık ayında işbaşına gelen solcu Cumhurbaşkanı Manuel Lopez Obrador, ülkenin uyuşturucu politakasında radikal değişiklikler vaat etmiş, yasadışı uyuşturucuları yasallaştırmaktan bahsetmişti.
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