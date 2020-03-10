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Meksika'da "Kadınlar Olmadan Bir Gün" eylemine binlerce kadın katıldı



Meksika'da kadına şiddet konusunda daha fazla şey yapılması talebiyle düzenlenen "Kadınlar Olmadan Bir Gün" eylemine binlerce kadın katıldı.

Ülkede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen gösterilerin ardından "Kadınlar Olmadan Bir Gün" eylemine katılan binlerce kadın, iş yerlerine ya da okullara gitmedi. Başkent Meksiko'da cadde ve sokaklarda daha çok işlerine giden erkekler görüldü.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, kadınların bir günlük ulusal grevinin ülke ekonomisine çok da büyük etkisinin olmayacağını belirtti.

Barışçıl gösteri havasında başlayan 8 Mart'taki eylemler sırasında bazı maskeli grupların, Meksika Ulusal Sarayı'nın kapısı dahil birçok yere molotofkokteyli atması üzerine polis göstericilere göz yaşartıcı gaz sıkmıştı. Polisin müdahalesinde 60'tan fazla kişi yaralanmış, olaylarda 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Meksika'da her gün yaklaşık 10 kadın öldürülüyor. Kadına yönelik şiddetin gitgide kötüleştiği ülkede, hükümet sorunun çözümünde etkisiz kalmakla suçlanıyor.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, şubat ayında medyanın kadına yönelik şiddet sorununu "manipüle" ettiğini söyleyerek büyük tepki toplamıştı. Obrador, daha sonra hükümetinin bu meseleye özenle yaklaştığını açıklamıştı.