Meksika'da kadına yönelik şiddet protestosunda 23 polis yaralandı

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Ülke basınında çıkan habere göre, başta başkent Meksiko olmak üzere ülkenin birçok şehrinde meydanlara çıkan çoğunluğu kadın yüzlerce kişi, cinsiyet eşitsizliği ve kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Göstericilerle polis arasında çıkan arbedede çok sayıda protestocu ile 23 polis hafif yaralandı.

Polis eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve yangın söndürücülerle müdahale etti.

Protestocular, ülkede son zamanlarda artan kadın cinayetlerinin durdurulması ve hükümete adalet çağrısında bulundu.

- Meksika'da son 14 ayda 3 bin 960 kadın öldürüldü

Ülkede, geçen yıl ocak ayından bu yana kadına yönelik saldırılarda 3 bin 960 kadın hayatını kaybetti. Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.