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Meksika'da bir hapishanede isyan çıktı: 14 ölü

Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki bir hapishanede çıkan isyanda 14 kişi öldü. Çatışmaların da yaşandığı olaylarda hayatını kaybedenlerin 10'unun gardiyan olduğu bildirildi

Giriş: 02.01.2023 - 04:18 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika'da hapishanede isyan: 14 ölü
Meksika'da hapishanede isyan: 14 ölü
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AA

Meksika'da bir hapishanede çıkan isyan ve çatışmada 10'u gardiyan 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın Meksika basınında dayandırdığı haberlere göre; Chihuahua eyaletine bağlı Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde isyan çıktı.

Juarez Belediye Başkanı Cruz Perez Cuellar, basına yaptığı açıklamada, çıkan isyanda aralarında gardiyan ve mahkumların olduğu 14 kişinin öldüğünü belirtti.

ÖLENLERİN 10'U GARDİYAN

Hayatını kaybedenlerden 10'unun gardiyanlardan oluştuğu isyanın ise mahkumların kaçma girişiminden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Chihuahua Savcılığı, cezaevindeki durumun kontrol altına alındığını ve olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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