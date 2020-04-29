Meksika'da eyalet yönetimlerine, Kovid-19 önlemi olarak "yollarda barikat kurmayı bırakın" çağrısı

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yollara barikat kurmak ve sokağa çıkma yasağı getirmek gibi önlemlerin, anayasanın serbest dolaşım hakkına aykırı olduğu ve yerel yönetimlerin, bu tür kısıtlamaları yürürlüğe koyma yetkisine sahip olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Sağlıktaki acil durum, olağanüstü hali gerektirmez veya hakların askıya alınması anlamına gelmez." ifadesi kullanıldı.

Ülkedeki yaklaşık 340 belediye yönetiminin yaklaşık yüzde 20'sinin insanların hareketlerini sınırlamak için kontrol noktaları oluşturduğu kaydedilen açıklamada, onlarca kasabada sokağa çıkma yasağı uygulandığına ve 31 eyaletten en az üçünün, sosyal mesafe tedbirlerine uymayan kişileri tutuklayacağını ilan ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "güç kullanımını içeren tedbirler orantılı değildir, yetkinin kötüye kullanılmasını teşvik eder ve bu önlemlerin, gıda ile ilaç tedariki üzerinde ciddi etkileri olabilir." ifadesi kullanıldı.

Meksika'da bugüne kadar toplam 16 bin 752 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi, virüs nedeniyle 1569 kişi hayatını kaybetti.