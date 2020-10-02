Meksika'da, eski devlet başkanları hakkında kovuşturmaya referandumla karar verilebilecek

Mahkemenin 6 üyesi, referandumun anayasal olduğunu kararlaştırırken, 5 üye karşı oy kullandı.
Referandum önerisi Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından sunulmuştu.
Obrador, referandumda seçmenlere "İlgili yetkililerin, uygun yasalar ve prosedürler doğrultusunda eski devlet başkanları tarafından işlendiği varsayılan suçları soruşturmasını ve gerekirse cezalandırmasını onaylıyor musunuz yoksa onaylamıyor musunuz?" sorusunun sorulmasını istiyordu.
Obrador, hayattaki 5 eski devlet başkanının isimlerini de bu sorunun altında sıralamıştı.
Yüksek Mahkeme öte yandan Obrador'un önerisinde yer alan "eski devlet başkanları" ve "varsayılan suçlar" ifadelerini çıkardı.
Mahkeme, referandumda seçmenlere "İlgili yetkililerin, anayasa ve yasal çerçeve doğrultusunda, adaleti ve olası kurbanların haklarını temin etme amacıyla, geçmiş yıllarda siyasetçiler tarafından alınan siyasi kararların aydınlığa kavuşturulması sürecini yürütmesini onaylıyor musunuz yoksa onaylamıyor musunuz?" sorusunun yöneltilmesine karar verdi.
Meksika Devlet Başkanı, referandumun, kongre ara seçimlerinin yapılacağı 6 Haziran 2021'de düzenlemesi önerisinde bulunmuştu.
Referandumun, 1988 yılından bu yana sürdürüldüğünü savunduğu "sistematik yolsuzluğun", muhafazakar ekonomik programların ve özelleştirmelerin yargıya taşınmasına imkan tanıyacağını dile getiren Obrador, "Bu ülkede son 30 yıldır çektiğimiz sosyal ve insani felaketler, bu dönemde ülkeyi yönetenlerin bilinçli bir dizi eyleminin sonucudur." ifadesini kullanmıştı.
Obrador'un bu talebinin, seçmenin ilgisini Meksika'da katılımın sıklıkla düşük olduğu ara seçimlere çekme yöntemi olabileceği belirtiliyordu.
Eski Meksika Devlet başkanları hakkında yasal işlem başlatma konusunda kamuoyunun fikrinin alınacağı referandumun, aynı zamanda dikkatleri Obrador yönetiminin karşılaştığı ekonomik sorunlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından geçmişte yaşanan suistimallere çekeceği ifade ediliyor.
Referanduma muhalefet edenler, bunun, kovuşturma kararının, siyasetçiler ve seçmenler değil savcılar tarafından verileceği kaidesini ihlal ettiğini savunuyordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!