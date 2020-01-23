Meksika'da cinayet sayısı 20 yılın rekor düzeyine ulaştı: 2019'da 35 bine yakın kişi öldürüldü

23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019'da Meksika'da işlenen cinayetlerin sayısı son 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Resmi verilere göre, 130 milyon nüfuslu ülkede geçen yıl toplam 34 bin 582 kişi öldürüldü. 2018'de işlenen cinayet sayısı 33 bin 743 olmuştu.
Meksika'da cinayet sayısı beş yıldır sürekli artış gösteriyor. Ancak 2019'daki artış oranı yüzde 2,5 oldu. Bu oran, önceki yıllarda yüzde 17 ve 28 olmuştu.
Cinayetlerin büyük çoğunluğu uyuşturucu kartellerinin faaliyetleri ile bağlantılı görülüyor.
Devlet başkanlığı görevinde bir yılını dolduran Andres Manuel Lopez Obrador'un seçim kampanyasındaki baş vaatlerinden biri, ülkedeki şiddet olaylarını azaltmaktı.
Obrador, yeni rakamları açıklarken hükümetinin şiddet olaylarını azaltmada başarılı olamadığını kabul etti.
Basın toplantısında konuşan Obrador, "Çözemediğimiz ve uğraşmakta olduğumuz bir sorun bu. Güvenlik ve şiddet sorunu arttı, bunların kaynaklarına yönelik pek bir şey yapılamadı" diye konuştu.
Obrador, ülkedeki şiddet olaylarını azaltmak üzere, uyuşturucu kartelleriyle askeri yöntemlerle mücadele etmeye öncelik veren eski hükümetlerden farklı bir strateji izleyeceğini açıklamış, ordu, donanma ve polis memurlarından oluşan bir Ulusal Muhafız Birliği kurmuştu.
Buna ek olarak gençlere yönelik eğitim ve istihdam programları, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele stratejileri oluşturuldu.
Ancak Başkan, bu stratejileri hayata geçirmenin zorluklarından daha önce de söz etmişti.
Uzmanlar, cinayet sayısındaki artışın geçmiş yıllardan farklı olarak sadece uyuşturucu kaçakçılığından kaynaklanmadığına dikkat çekiyor.
Yetkililer, Guanajuato gibi eyaletlerde ana nedenlerden birinin benzin hırsızlığı olduğunu söylüyor.
Geçen yıl ayrıca kadın cinayetleri, insan kaçırma, insan kaçakçılığı ve gasp olaylarında da artış olduğu görülüyor.
Ülkede geçen yıl kadın cinayeti sayısı yüzde 10,3'lük bir artışla 1006'ya ulaştı.
8500'ü aşkın gasp olayı ise önceki yıla göre yüzde 29 artışa işaret ediyor.
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