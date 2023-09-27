Meksika'da çekilen ilginç görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı! Görüntüdeki şey nedir?

Bu, sadece farklı bir açıdan çekilen, ıslak bir köpekti. Köpeğin reverans hareketi ve ıslak tüyleri, videoyu ilginç bir noktaya taşımıştı. Videonun mantıklı bir açıklaması olsa da görüntüler, internetin zaman zaman, yanıltıcı bir kaynak olabileceğinin iyi bir örneği.