AA

Meksika Güvenlik Sekreteri Alfonso Durazo, başkent Meksiko’da basına yaptığı açıklamada, Guanajuato eyaletinin, ülkede en çok polisin öldürüldüğü bölge olduğunu, burada öldürülen polis sayısının 62'yi bulduğunu belirtti.

Durazo, bu yıl ülkede öldürülen polis sayısının ise 414 olduğunu açıkladı. Son dönemde uyuşturucu kartellerinin sık sık polisi hedef aldığı Guanajuato’da geçen hafta 12 polis öldürülmüştü.

300 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 40 BİN KİŞİ KAYBOLDU

. AA'nın haberine göre; 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu. 120 milyon nüfuslu ülkede geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi.

Ülkede, 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı 26 bini buldu.