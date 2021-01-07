Yerel basında çıkan habere göre, ülkenin batısında yer alan Michoacan eyaletine bağlı Morelia kentindeki Meksika Sosyal Güvenlik (IMSS) hastanesinde oksijen tüplerinde bozulma tespit edildi.

Tüplerdeki bozulmadan ötürü 3 günde 36 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, hastanenin en yüksek doluluk oranına ulaşması nedeniyle genişletme çalışmalarının yapıldığını, oksijen tüplerindeki arızanın bakım eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ülkede 1 milyon 479 bin 835 kişi Kovid-19'a yakalandı, 129 bin 987 kişi yaşamını yitirdi.