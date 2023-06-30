Aşırı sıcaklar can aldı: 112 kişi öldü!

Meksika basınındaki habere göre, özellikle ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusundaki rekor sıcaklıklar nedeniyle can kayıpları hızla artıyor.

Sağlık Bakanlığı açıklamada, ölenlerin yaş aralığının 45 ila 64 olduğu ve 112 kişiden 104'ünün sıcak çarpmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

En çok kaybın yaşandığı eyaletlerden Nuevo Leon'da 64, Tamaulipas'ta 19, Veracruz'da 15 ve Tabasco'da ise 14 kişi yaşamını yitirdi.