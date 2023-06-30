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Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 112'ye yükseldi

Meksika'da son günlerde özellikle ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusundaki rekor sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi

Giriş: 30.06.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 112'ye yükseldi
Aşırı sıcaklar can aldı: 112 kişi öldü!
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Meksika'da son haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi.

Meksika basınındaki habere göre, özellikle ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusundaki rekor sıcaklıklar nedeniyle can kayıpları hızla artıyor.

En çok kaybın yaşandığı eyaletlerden Nuevo Leon'da 64, Tamaulipas'ta 19, Veracruz'da 15 ve Tabasco'da ise 14 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı açıklamada, ölenlerin yaş aralığının 45 ila 64 olduğu ve 112 kişiden 104'ünün sıcak çarpmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN) 20 Haziran'daki açıklamasında, ülke geneli sıcak hava dalgasının 10 ila 15 gün daha sürmesinin beklendiğini duyurmuş, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, "son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı" bilgisi paylaşılmıştı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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