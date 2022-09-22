Meksika'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Michoacan bölgesinde 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

19 Eylül'de de yine Meksika'nın Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde 20 Eylül'de ise 5,8 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

7,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirtilmişti.