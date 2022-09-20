Meksika'da peş peşe depremler

Meksika dün akşamdan bu yana peş peşe sallanıyor. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin bildirdiğine göre Meksika'nın Michoacan bölgesinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meyhdana geldi.

Depremin 93 km derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

Meksika’nın Michoacan eyaleti açıklarında da dün akşam meydana gelen depremin 7.4 büyüklüğünde olduğu açıklanmıştı.

Depremde 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirtilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.