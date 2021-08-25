Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaletine bağlı Hidalgo kentine 175 kilometre uzaklıkta olan 5,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Yetkililer, depremde can ve mal kay kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Sarsıntıdan, Orta Amerika ülkelerinden Guatemala ile El Salvador'un kıyılarının da etkilendiği belirtildi.