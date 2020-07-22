Meksika'da 2018 yılında 27 kişinin kaçırılmasından deniz piyadeleri sorumlu tutuldu

Meksika hükümetinin insan hakları komisyonundan yapılan açıklamada, deniz piyadelerinin, kurbanların "yaşam hakkını" ihlal ettiği belirtilirken, bu kişilerin öldürüldüğü doğrudan ifade edilmedi.
Meksikalı deniz piyadelerinin 2018'in başında Nuevo Laredo'da 27 kişiyi kaçırdığının iddia edildiği açıklamada ayrıca piyadelerin "yasa dışı araştırmalar ve keyfi gözaltılar" yaptığı kaydedildi.
Komisyon, cezai soruşturmaların açılması ve donanma devriye prosedürlerinde değişiklik yapılması konusunda bağlayıcı olmayan bir tavsiye yayımladı.
Tüm askeri devriyelerin videoya kaydedilmesini ve askeri güçlerin sivil araçları kullanmamasını talep eden komisyon ayrıca savcıları ve askeri içişleri müfettişlerini konuya ilişkin soruşturmaları takip etmeye çağırdı.
Meksika Donanmasının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "önerilen hususların kabul edildiği" belirtildi.
- Kaçırılan 27 kişinin 15'inden haber alınamadı
Meksika'nın ABD sınırında yer alan Nuevo Laredo şehrinde, 2018'in başlarında, donanma birlikleri ile Zetas uyuşturucu kartelinden ayrılan Kuzeydoğu karteli mensupları arasında çatışmalar yaşanıyordu.
Donanma, kartel üyelerinin zaman zaman sahte askeri üniformalar giydiğini ve askeri amblemlerin olduğu araçlar kullandığını ifade etmiş olsa da komisyon, bunun yeterli bir savunma olmadığını belirtti.
Tanıklar, çoğu kez, müfettişlere, 2018 yılının başlarında Nuevo Laredo sokaklarında yürüyen ya da araç kullanan yakınlarının donanma piyadeleri ya da piyade üniforması giyen kişiler tarafından alınıp götürüldüğünü söyledi.
Kaçıran kişilerin, aynı zamanda, arama ve tutuklama emri olmadan bazı ev ve iş yerlerine girerek kişileri aldığı ve zaman zaman bu kişileri götürmek için plakasız veya polis araçlarını kullandığı ifade edildi.
Kaçırılan 27 kişinin 12'sine ait kurşunlanmış cesetler, çoğu yol kenarına ya da kırsal alanlara atılmış şekilde bulunurken, 15'inden ise bir daha haber alınamadı.
Meksika Donanmasından Eylül 2018'de yapılan basın açıklamasında, o sırada bölgede hizmet veren 230 deniz piyadesinin ve 27 memurun, soruşturmalarda iş birliği yapabilmeleri için başkent Meksiko'daki Donanma Genel Merkezine geri çağrıldığı bildirildi.
Açıklamada, Donanmanın, "bu ve deniz personelinin insan hakları ihlallerinden muhtemelen sorumlu olduğu düşünülen diğer tüm davalarda, yasalara uygun olarak sıkı şekilde ve gayretle hareket edeceği" kaydedildi. Ancak söz konusu kayıplarla ilgili herhangi bir suçlamada bulunup bulunulmadığı bilinmiyor.
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