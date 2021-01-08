HABERTURK.COM / Ajanslar

Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu.

'KUŞLAR DA TURİSTLER DE ARTIK GELMİYOR'

Karapınar'da oturan ve TEMA Vakfı'nın 27 yıldır gönüllü temsilciliği ile bölgeye gelen turistlere gönüllü rehberlik yapan Musa Ceyhan, masmavi suyun olduğu ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Meke Gölü'nün kurumasının kendisini üzdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Dünyanın gözü ve nazar boncuğu olarak adlandırılan Meke Gölü, yer altı suları çekilmeden önce masmavi bir gölümüzdü. Çeşitli kuş türleri gelir, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeriydi. Ancak Meke Gölü kurumaya yüz tuttukça kuşlar da gelmez oldu, yerli ve yabancı turistler gelmez oldu. Burada yer altı sularımızın muhakkak yükselmesi gerekiyor. Eğer Meke Gölü´nün eski canlılığına kavuşmasını istiyorsak suların muhakkak eski seviyesine gelmesi gerekiyor. Konya kapalı havzada yüzbinlerce su kuyusu var. Sular çekildikçe de haliyle burası da kurudu."

'HARİTADAN SİLİNECEK NOKTAYA GELDİ'

Gölün haritadan silinecek duruma geldiğini ifade eden Ceyhan, "Meke Gölü haritadan silinecek noktaya geldi. Gölümüzün kurumasına çok üzülüyoruz. Meke Gölümüz dünya harikası bir göldü. Bu bölgede çok sayıda su kuyusu var. Tabi 'Hazıra Hasan Dağı dayanmaz'. Yer altı sularını yükseltmek için dış havzalardan su getirilmesi gerekiyor. Buraya gelip Meke Gölü´nün halini gördükçe çok üzülüyoruz. Bütün Karapınar halkı üzülüyor. Meke Gölü´nün eski canlılığına kavuşmasını istiyoruz" dedi.

ESKİ HALİNE DÖNMESİ ZOR

Kuruyan Meke Gölü’nün doğal şartlarda eski haline gelmesinin oldukça zor olduğunu bildirildi.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Bölümü Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri Odası (TMMOB) Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Meke Gölü’nün dünyanın nazar boncuğu olduğunu hatırlattı.

Gölün eşsiz bir jeolojik miras alanı olduğunu anlatan Prof. Dr. Fetullah Arık, "Genç volkanik etkinliklerle meydana gelmiş olan Türkiye için Önemli simgesel anıtlardan bir tanesi. Bölgede uzun yıllardır devam eden kuraklık aşırı yeraltı suyu kullanımı neticesinde yeraltı sularının düşmesi sonucuyla Meke Gölü bugünkü noktaya gelmiş oldu."

"2020 yılı yaz aylarında tamamen kurudu. Bölgede yeraltı sularının yağışlarla beslenmemesi nedeniyle her geçen yıl biraz daha düştüğünü görüyoruz. Bir de çok su tüketen bitkilerin ekimi oldukça yaygın. Hem büyükbaş hayvancılığın ihtiyacı olan yemlik bitkiler; bunların içinde yonca silajlık mısır sayılabilir."

"Tarımsal üretimde değeri yüksek olan pancar mısır gibi bitkilerin üretilmesi yeraltı sularının daha çok çekilmesine neden oluyor. Dolayısıyla giderek yeraltı seviyesi düşüyor. Meke Gölü’nde en son görmüş olduğunuz su yeraltı suyu seviyesinin göstergesi. Dolayısıyla yeraltı suyu seviyesi düştüğü için Meke’de kuru olarak görünüyor şu anda” dedi.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLDUKÇA ZOR"

Meke Gölü’nün doğal şartlarda eski haline gelmesinin şu an için oldukça zor göründüğünü kaydeden Prof. Dr. Arık, “Nedeni şu; özellikle İç Anadolu bölgesi Türkiye ortalamasının yarısı kadar yağış alıyor. Türkiye’de metre kareye 640 mm seviyesinde yıllık yağış oluyor. Bu bölgeye ise 300 mm seviyesinde yağış alıyor. Geçen yıl ise bu oran 200 mm’ye düşmüş vaziyette. Dünyanın her yerinde kabul edilen bir değer var; Bir yer metre kareye 250 mm yağış alırsa orada çölleşme sınırı olmuş demektir."

"Özellikle Orta Anadolu Bölgesi ve Karapınar’la Tuz Gölü arasındaki bölgede yağışlar her zaman azdı ama son yıllarda çok daha ciddi bir şekilde azalmış vaziyette. Yağışlar olmadığı için yeraltı suyu da beslenemiyor. Dolayısıyla Mekke’ye giderek suyunu kaybediyor buna bir de yeraltı suyu kullanımı neticesinde seviyenin giderek düşmesini de eklediğimiz zaman süreç aleyhte gelişiyor. Mekke’nin doğal şartlarda geri dönüşü oldukça Zor görünüyor. Bizim havzadaki bütün sulamaları durdurup yağışların da iki katına çıkması durumunda belki on yıl içerisinde geriye dönebilir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.