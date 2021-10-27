Konya'nın Karapınar ilçesindeki 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü yakınına kavanozlar içerisinde patlayıcı madde gömdükleri iddiasıyla yargılanan 30 yaşındaki Abdullah Çelik ile kuzeni 28 yaşındaki Mehmet Çelik, 12’şer yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.
Zafer Samancı'nın haberine göre Konya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak ve 3 Mart tarihlerinde Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü mevkiinde patlayıcı gömülü olduğu yönünde gelen ihbarlar üzerine bölgede çalışma yaptı.
Yapılan araştırmada toprağa gömülü halde içerisinde kahverengi sıvı bulunan 8 kavanoz bulundu. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce sıvı madde üzerinde yapılan incelemede maddenin patlayıcı özelliği bulunan nitrometan ve anilin karışımı olduğu tespit edildi. Maddeyi kimin koyduğu yönünde çalışma yapan polis, kamera ve HTS kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin Abdullah Çelik ve kuzeni Mehmet Çelik olduğunu saptadı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, 12 Haziran'da tutuklandı.
PATLAYICI MADDEYİ PKK TERÖR ÖRGÜTÜ KULLANIYORMUŞ
Soruşturmayı tamamlayan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından dava açtı. İddianamede şüphelilerle ilgili HTS, PTS-EDS kayıtlarına da verildi. İddianamede, bulunan maddenin 2016-2018 yıllarında Mersin ve İstanbul'da ele geçirildiği ve PKK/KCK terör örgütü ile ilişkilendirildiği belirtildi. Patlayıcı maddelerin PKK/KCK/YPG terör örgütünün Ege Açılım Grubu'na bağlı olarak faaliyet gösteren 45 yaşındaki Ulaş A.'nın talimatıyla Abdullah Çelik ve Mehmet Çelik tarafından gömüldüğü kaydedildi.
"TURİSTİK GEZİ AMAÇLI GELDİK, PATLAYICILARLA İLGİMİZ YOK"
Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkan iki sanık, Karapınar’a turistik gezi amaçlı geldiklerini ve patlayıcılarla bir ilgilerinin olmadığını savunarak beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti deliller ışığında her iki sanığın da 12'şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti.
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