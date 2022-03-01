'Mekansız üniversite'ye zemin hazırlayan yazılım patent yolunda

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) kapsamında geliştirilen ve çevrim içi ders imkanı sunan yerli yazılımın yaygınlaştırılması hedefleniyor.
AYDEP kapsamında 2016 yılında hazırlanan yazılım, pilot olarak KAEÜ'de 3 yıl kullanıldı. Yeni tip koronavirüs sürecindeki uzaktan eğitimde Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı'na evrilen proje ile çevrim içi eğitimler başarıyla sağlandı.
Üniversite yönetimi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kalite politikaları ve stratejisi doğrultusunda yazılımı daha da geliştirdi. Yazılım için "Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Kalite Sistemi" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna patent başvurusu yapıldı.
Müfredat planlaması, süreç yönetimi ve eğitimde kalite ölçümü sağlayan yazılım, YÖK'ün tavsiyesiyle 50 üniversitede akademisyenlere anlatıldı.
KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, sistemle, eğitim öğretim süreçlerinde müfredat tasarımlarıyla neyi hangi düzeyde öğreteceklerini planlama imkanı elde ettiklerini belirtti.
Süreçleri 14 hafta takip ettiklerini anlatan Karakaya, "Bu sürenin sonunda sistem üzerindeki soru bankalarıyla denetimlerimizi yapıyoruz. Eğitimde Kalite Güvence Sistemi içerisinde hocalarımızın hazırladığı 150 bine yakın soru oluştu. İleriki dönemlerde inanıyorum ki hatırı sayılır bir soru bankasına ulaşmış olacağız" dedi.
"Uzaktan eğitimde mevcut programlara denk, açık kodla aldığımız bağlantı sistemimiz tamamen yerli ve millidir. Bütün bilgilerimiz kendi sunucularımızda depolanır. Öğrenci istediğinde dersini tekrar edebilir, verilen ödevler öğrenci adresine aktarılabilir. Yani profesyonel bir öğrenci işlerinde ne yapılabiliyorsa bu sistem üzerinden yapılabilir. Şu anda, kendi sunucularımızla aynı anda 20 bin öğrenciye ders yapabilecek, o dersi kaydedebilecek kapasitede bir sistem. Bunun, 'mekansız üniversite' anlayışını hazırlayacak bir sistem olduğunu söylemek gerekiyor."
Bu sistemin patentini almayı hedeflediklerini belirten Karakaya, "Faydalı bir eğitim sistemi olarak kalite tescilini yakın zamanda alarak Türkiye'de bütün üniversitelere o tescili gönderip böyle bir programı kullanmaları için de davet edeceğiz. Şu anda tanıtım filmlerini çekiyoruz, tamamlayınca rektörlerimizle paylaşacağız" diye konuştu.
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