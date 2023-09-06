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        Haberler Televizyon Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları kimler? Mechanic: Resurrection filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

        Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları kimler? Mechanic: Resurrection filmi konusu nedir?

        Mekanik 2: Suikast filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Philip Shelby ve Tony Mosher kaleme alırken filmin yönetmenliğini Dennis Gansel üstlenmektedir. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Mekanik 2: Suikast filmi aksiyon, macera türündedir. Peki, "Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları kimler? Mechanic: Resurrection filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?" İşte Mekanik 2: Suikast (Mechanic: Resurrection) filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 18:26 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:26
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        • 1

          Mekanik 2: Suikast (Mechanic: Resurrection) filmi 6 Eylül Çarşamba günü televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. İlk filmin devamı niteliğinde olan Mekanik 2: Suikast filmi 2016 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları kimler? Mechanic: Resurrection filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?" İşte Mekanik 2: Suikast filmi hakkında merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          MEKANİK 2: SUİKASTFİLMİ KONUSU

          Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.

          MEKANİK 2 SUİKAST OYUNCULARI

          Jason Statham

          Jessica Alba

          Tommy Lee Jones

          Michelle Yeoh

          Sam Hazeldine

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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